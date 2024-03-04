Общество 04 марта 2024, 17:40 Ефремову могут отказать в УДО из-за двух нарушений Shot: Ефремова могут не выпустить досрочно из колонии из-за двух взысканий РИА «Новости»

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Актер Михаил Ефремов рискует остаться в колонии из-за нарушений. За время отбывания срока в ИК-4 в Белгородской области он заработал два взыскания, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, нарушения и взыскания портят характеристику заключенного. Именно из-за них вопрос о возможном освобождении актера может решиться не в пользу Ефремова, даже при наличии согласия родных погибшего Захарова.

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О каких конкретно нарушениях идет речь — неизвестно.

Ефремов отсидел чуть больше половины от своего срока. Его приговорили к 7,5 годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы.

Ранее руководство белгородской колонии одобрило ходатайство отбывающего наказание актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Документы передали на рассмотрение в суд, который решит дальнейшую судьбу артиста.

Тем не менее, в Алексеевском суде Белгородской области заявили, что никакие документы об УДО не поступали.