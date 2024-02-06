Происшествия 06 февраля 2024, 11:54 Писателя Дмитрия Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей Писателя Быкова оштрафовали за участие в деятельности нежелательной организации РИА «Новости»

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Писателя Дмитрия Быкова* обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Никулинский районный суд назначил писателю штраф по статье 20.33 Кодекса об административных правонарушениях за участие в деятельности иностранных или международных НПО, признанных нежелательными в России.

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Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина*. Его обвинили в публичном распространении фейков об армии и призывах к терроризму.

Накануне главреда The New Times Евгению Альбац* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Ее обязали выплатить 40 тысяч рублей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.