Знаменитости 04 марта 2024, 18:43 ФСИН опровергла информацию о согласовании УДО актера Ефремова РИА «Новости»

Читать 360tv в

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии, не обращался в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по региону.

Таким образом представители ведомства прокомментировали данные о том, что руководство колонии якобы согласовало ходатайство Ефремова об УДО и направило документы в суд.

Реклама

«Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности», — указали в пресс-службе.

О возможном освобождении актера заявил Telegram-канал Mash. Эту информацию подтвердил и председатель ОНК Москвы Георгий Волков. Он отметил, что окончательное решение останется за судом. Позже Telegram-канал Shot опубликовал сообщение о двух нарушениях, которые могут испортить характеристику отбывающему срок артисту.