Знаменитости 04 марта 2024, 15:42 Ходатайство Ефремова об условно-досрочное освобождении направили в суд Mash: белгородская колония одобрила ходатайство актера Ефремову об УДО РИА «Новости»

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Руководство белгородской колонии провело заседание и согласовало ходатайство отбывающего наказание актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Документы направили в Алексеевский суд Белгородской области, который примет окончательное решение о судьбе Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП. По информации издания, бумаги доставят в канцелярию до 6 марта. Рассмотрение ходатайства может занять до 20 дней.

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Ефремов провел в тюрьме больше половины срока. Прошение об УДО он подал год назад, но тогда его просьбу не одобрили.

Авария, виновником которой был знаменитый актер, произошла 8 июня 2020 года. Ефремов в нетрезвом виде выехал на встречку на Садовом кольце и протаранил фургон. В результате ДТП погиб курьер интернет-магазина Михаил Захаров. Осужденный на 7,5 года артист раскаялся в преступлении и обратился к вдове мужчины с просьбой простить его.