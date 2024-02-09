Эксклюзив 09 февраля 2024, 17:38 «Захаровы пока думают». Адвокат — о переговорах с семьей погибшего в ДТП об УДО Ефремова Добровинский: представители Ефремова начали переговоры с семьей погибшего об УДО РИА «Новости»

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Представители Михаила Ефремова, осужденного за смерть человека в ДТП, ведут переговоры с семьей погибшего о возможности условно-досрочного освобождения актера. Об этом «360» сообщил адвокат Александр Добровинский.

Недавно к правозащитнику обратились представители Ефремова и попросили связаться с его бывшими доверителями — семьей Сергея Захарова, который стал жертвой ДТП. Представители артиста хотели узнать о позиции семьи по УДО Ефремова.

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«Мы с ними связались, и сейчас они решают, какую позицию занять: согласиться с тем, чтобы Михаил Ефремов покинул место заключения или нет. Поймите, это тяжелая ответственность — сказать человеку, который виновен в смерти мужа и отца, что они не против завершения наказания или, наоборот, чтобы наказание было понесено в полной мере. Захаровы пока думают», — рассказал Добровинский.

Смертельная авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. Внедорожник, за рулем которого находился актер, выехал на встречку и столкнулся с фургоном, которым управлял Захаров. Он скончался от полученных травм в больнице. Суд назначил Ефремову 7,5 года колонии общего режима.

Недавно стало известно, что актер нанял специального адвоката для подготовки к процедуре условно-досрочного освобождения. Артист уже провел в колонии 3,5 года.