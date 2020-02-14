«Это больше, чем у многих». Лев Лещенко назвал сумму своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии. Несмотря на награды и звания, он получает ежемесячно 30 тысяч рублей.

«К пенсии я получаю надбавки как народный артист и лицо, имеющее четыре ордена всех степеней — государственную награду „За заслуги перед Отечеством“. Конечно, „серьезной“ мою пенсию не назовешь, но 30 тысяч рублей — это больше, чем у многих граждан», — сказал Лещенко «Вечерней Москве».

В то же время Лещенко сказал, что это не единственный его доход. Он получает гонорары за свои произведения и продолжает выступать.

В феврале целый ряд знаменитых пенсионеров решил поделиться с обычными россиянами размерами своих доходов. Судя по всему, уровень известности прямо не влияет на размер пенсии. Актер Александр Панкратов-Черный получает чуть ли не больше всех — 44 тысячи рублей, и это как раз-таки благодаря московской надбавке за звездность. Пенсия художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского составляет около 27 тысяч рублей.

Телеведущая Елена Ханга рассказала, что пенсия у нее 23 тысячи рублей. Она отметила, что у ее дочери-студентки, которая учится в США, от стипендии на карманные расходы остается больше, чем у нее от пенсии. Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь сказал, что получает еще меньше, чем Елена Ханга. Известный композитор Юрий Лоза, которому совсем недавно исполнилось 60, получает 12 тысяч рублей. Ведущей «Аншлага» Регине Дубовицкой приходит немногим больше — 16 тысяч рублей.