«На еду хватает»: Панкратов-Черный рассказал о своей пенсии

Известные личности продолжают рассказывать, сколько получают как пенсионеры. Актер Александр Панкратов-Черный присоединился к коллегам, раскрывшим размер выплат.

О своей пенсии Панкратов-Черный рассказал изданию «Телепрограмма». В месяц он получает около 44 тысяч рублей. Из них 14 860 рублей — это сама пенсионная выплата, еще 30 тысяч — московская набавка для народных артистов.

«На еду хватает, а вот на развлечения уже нет», — признался актер.

Он добавил, что «денег немного» и уехать отдохнуть на море для Панкратова-Черного — проблема. Выручает то, что артист до сих пор работает.

Довольно большая сумма у актера уходит на оплату квартиры.

Зрители знают Александра Панкратова-Черного по ролям в фильмах «Мы из джаза», «Ширли-мырли» и других. Народный артист России снялся более чем в 100 лентах.

Размер пенсии многих российских знаменитостей перестал быть секретом. Большими их не назовешь: например, худрук «Ералаша» Борис Грачевский получает 27 тысяч рублей. На такую сумму, отметил он, прожить без работы было бы сложно.