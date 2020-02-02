Пенсия Елены Ханги оказалась меньше стипендии ее дочери
«Я пенсионерка. Пенсия моя известна, сколько у всех — 23 тысячи рублей», — рассказала 57-летняя Елена Ханга в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
По словам журналистки, на свою пенсию она не может позволить себе покупать дорогие вещи. Ханга рассказала, что у ее дочери, которая учится и получает стипендию в США, остается больше карманных денег.
Елена Ханга родилась и училась в Москве, потом стажировалась в США. После возвращения в Россию работала на передачах «Взгляд», «Про это», «Русские в форте Байяр», «Принцип домино». Ханга уволилась с НТВ в 2018 году, при этом последняя программа с ней вышла на телевидении в 2006-м.
Ханга также работала пишущим журналистом, снялась в десятке фильмов, участвовала в телевизионной рекламе. Является автором двух книг.