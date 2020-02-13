«Это не очень большая сумма». Грачевский раскрыл размер пенсии

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский стал еще одним известным человеком, который озвучил размер своей пенсии. Он признался, что на эту сумму трудно было бы прожить без работы.

«У меня пенсия около 27 тысяч рублей. Это не очень большая сумма, но я знаю, что многие артисты получают гораздо меньше. Я могу сказать почему: у меня никогда не было черной зарплаты», — рассказал режиссер в интервью «Вечерней Москве».

Он считает, что на 27 тысяч рублей в современном мире существовать практически невозможно. Именно поэтому он 45 лет работает и не может жить без этого. При этом Грачевский заметил, что если бы ушел от дел, то стал бы получать вдвое больше. Ведь он лауреат государственной премии.

Ранее о своих пенсиях уже рассказали многие представители шоу-бизнеса. Юморист Евгений Петросян получает «20 с лишним тысяч», певец Юрий Лоза — 12 тысяч, телеведущая Елена Ханга — 23 тысячи, ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая — 16 тысяч. Последняя отметила, что на такие деньги невозможно жить в Москве. Дубовицкая добавила, что до сих пор работает.