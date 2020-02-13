«Это не очень большая сумма». Грачевский раскрыл размер пенсии
«У меня пенсия около 27 тысяч рублей. Это не очень большая сумма, но я знаю, что многие артисты получают гораздо меньше. Я могу сказать почему: у меня никогда не было черной зарплаты», — рассказал режиссер в интервью «Вечерней Москве».
Он считает, что на 27 тысяч рублей в современном мире существовать практически невозможно. Именно поэтому он 45 лет работает и не может жить без этого. При этом Грачевский заметил, что если бы ушел от дел, то стал бы получать вдвое больше. Ведь он лауреат государственной премии.
Ранее о своих пенсиях уже рассказали многие представители шоу-бизнеса. Юморист Евгений Петросян получает «20 с лишним тысяч», певец Юрий Лоза — 12 тысяч, телеведущая Елена Ханга — 23 тысячи, ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая — 16 тысяч. Последняя отметила, что на такие деньги невозможно жить в Москве. Дубовицкая добавила, что до сих пор работает.