Ведущая «Аншлага» назвала размер своей пенсии

Бессменная ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии. Она заявила, что до сих пор работает и рада этому.

В интервью порталу Teleprogramma Дубовицкая рассказала, что получает 16 тысяч рублей. «Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги», — отметила она.

По ее словам, на такие деньги в Москве нельзя прожить. В связи с этим она высказалась за продление пенсионного возраста. Ведь таким образом люди смогут дольше зарабатывать.

Дубовицкая рассказала расстроивший ее случай. Однажды она увидела около магазина бабушку, которая просила милостыню. Ведущая дала ей денег и узнала, что та всю жизнь проработала учительницей младших классов.

«Разве это правильно, что человек всю жизнь был школьным учителем в младших классах, а теперь стоит с протянутой рукой», — заметила Дубовицкая.

Ранее юморист Евгений Петросян и Елена Ханга рассказали о своих пенсиях. Петросян получает чуть больше 20 тысяч рублей, а Ханга — 23 тысячи рублей. По словам юмориста, этих денег ему вполне хватает на жизнь. Больше получает актер Станислав Садальский. Он признался, что ежемесячно ему приходит пенсия в размере 50 тысяч рублей.