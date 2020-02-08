    08 февраля 2020, 14:36

    Юрий Лоза назвал сумму своей «базовой» пенсии

    Дарья Бунякова

    Известный композитор Лоза получает каждый месяц 12 тысяч рублей. Такую сумму пенсии он назвал базовой. При этом пополняют кошелек певца еще гонорары за творчество и участие в проектах.
    Юрий Лоза назвал сумму своей «базовой» пенсии

    «Мне исполнилось 60 лет до того, как приняли закон о повышении пенсионного возраста, так что я пенсию получаю. Моя пенсия — базовая, 12 тысяч», — признался Юрий Лоза «Вечерней Москвой».

    Он добавил, что раньше сумма была еще меньше — девять тысяч рублей. Сейчас композитор продолжает работать и получать деньги за тексты песен, музыкальные произведения и «авторские» за статьи. Еще помогает пополнить бюджет участие в различных проектах.

    По словам Лозы, никакие надбавки он не получает, именно из-за дохода с гонораров. При этом он сказал, что недавно получил дополнительные 900 рублей из-за «какого-то перерасчета».

    Ранее режиссер Юлий Гусман назвал свою пенсию безобразной. Он заявил, что получает меньше ведущей Елены Ханги, чей размер выплаты составляет 23 тысячи рублей. А вот ведущая «Ангшлага» Регина Дубовицкая получает еще меньше — всего 12 тысяч рублей.