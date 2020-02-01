Лев Лещенко отказался отмечать День рождения и пропал на неделю

Певцу Льву Лещенко 1 февраля исполнилось 78 лет. Устраивать по этому поводу гулянку и пир с размахом артист отказался: вместо этого он на неделю уехал в Европу с женой.

«В этом году не буду праздновать. Уезжаю в Италию на неделю — просто отдохнуть. Вместе с женой буду справлять, тет-а-тет. Мы так редко остаемся вдвоем, поэтому я так решил… Друзей предупредил», — рассказал Лещенко. Его слова привел сайт Teleprogramma.

После отпуска Лещенко снова займется различными проектами. Несмотря на то, что его театр «Музыкальное агентство» с некоторых пор прекратил существование, дел все равно остается невпроворот.

Впереди 75-летие Победы. К юбилею пройдет множество концертов с участием Лещенко. На апрель–май артист запланировал большой тур по России и Белоруссии с ансамблем «Сябры». Всего артисты дадут приблизительно 25 концертов.

«Потом, конечно, обязательно будет Фестиваль солдатской песни, где я буду в жюри. Фестиваль в Крекшино, который мы всегда проводим к 9 мая, — приезжают ветераны, мы накрываем столы, проводим концерт», — добавил Лещенко.

С женой Ириной Лещенко прожил уже 40 лет. По словам артиста, секрет крепкого брака заключается в известном пожелании молодым: «совет да любовь».