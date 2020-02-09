«Прожить невозможно»: Друзь рассказал о своей пенсии

Друзь присоединился к череде российских знаменитостей, которые уже пожаловались в СМИ на свою маленькую пенсию. Магистр «Что? Где? Когда?» сумму называть не стал, но признался, что прожить на нее он бы не смог.

«На нее прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги. Она у меня даже меньше, чем у нее», — приводит портал Teleprogramma.pro слова Друзя.

Ранее телеведущая Елена Ханга рассказала, что пенсия у нее 23 тысячи рублей. Она отметила, что у ее дочери-студентки, которая учится в США, от стипендии на карманные расходы остается больше, чем у нее от пенсии. Покупать себе дорогие вещи она не может.

Размеры своих пенсий также раскрыли артист Евгений Петросян и певец Юрий Лоза. Петросян рассказал про «двадцать с лишним тысяч рублей», но жаловаться не стал. Сейчас он делит в суде нажитые с экс-женой Еленой Степаненко полтора миллиарда рублей.

Лоза каждый месяц получает 12 тысяч рублей. Раньше его пенсия была еще меньше — девять тысяч рублей. Музыкант продолжает работать и на пенсии. Он получает деньги за тексты, музыку и «авторские».