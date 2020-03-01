Коронавирус в России и в мире. Главное на 1 марта

Россия ограничила перелеты в Южную Корею, в США от коронавируса умер первый пациент, простуду папы Римского приняли за коронавирусную инфекцию. Подробнее об этих и других событиях — в ежедневной сводке «360».

Статистика

В Китае за сутки от коронавируса умерли 35 пациентов. Также там выявили 573 новых заболевших. С начала эпидемии в КНР зарегистрировали 79,8 тысячи случаев заражения. Жертвами коронавируса стали 2870 человек. Более половины заболевших — 41,8 тысячи человек — выздоровели.

В мире, по статистике South China Morning Post, подтвердили 86,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Погибли 2979 пациентов, почти 42 тысячи выписались.

Коронавирус в России

С 1 марта Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей, разрешив полеты только «Аэрофлоту» и Korean Air. За день в Южной Корее выявили 376 новых случая заражения, всего там заболели 3526 человек.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Италией и Ираном. Все рейсы из этих стран перевели в терминал F московского аэропорта Шереметьево. Прилетевшие проходят санитарно-карантинный контроль.

29 февраля у пассажира, прибывшего рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Пекин, заподозрили коронавирус. Всех находившихся на борту 20 пассажиров и 15 членов экипажа направили в больницу. Ни у кого из них симптомов заболевания пока не выявили, рассказали в российском посольстве.

Также в Китае коронавирус обнаружили у жителя, прибывшего из Ирана с пересадкой в Москве. 24 февраля китаец вместе с женой прилетел из Тегерана в Шереметьево. Там он сделал пересадку до Пекина. Симптомы болезни проявились у пассажира только 26 февраля, вскоре анализы подтвердили COVID-2019.

Пять пассажиров из Шереметьево контактировали с китайцем в транзитной зоне. У всех взяли анализы, заболевание не подтвердились.

По данным Роспотребнадзора, в России подготовлены 366 пунктов карантина на 21 тысячу коек. Уже действуют 130 пунктов, в которых находятся 443 человека.

Лаборатории для тестирования на коронавирус есть в столице каждого российского региона, уточнила глава ведомства Анна Попова. Анализы, сделанные в регионах, везут на проверку в Новосибирск, в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

По словам Поповой, всех пассажиров, прибывающих из-за рубежа, проверяют — дистанционно измеряют у них температуру.

Минздрав России выпустил рекомендации, как не заразиться коронавирусом. Медики советуют:

— чаще мыть руки с мылом;

— избегать прикосновений грязными руками к лицу;

— не вступать в контакт с людьми, у которых есть признаки простуды;

— не выезжать в Китай, Южную Корею, Италию и Иран.

В Роспотребнадзоре призывают сограждан вообще не выезжать из страны. Также там советуют носить медицинские маски. При этом менять маску на новую нужно каждые два — максимум три часа.

По словам главы ведомства, «любая маска, находящаяся сегодня в реализации в Российской Федерации, безусловно, защищает от нового коронавируса».

Коронавирус в мире

В Италии модный дом Fendi распродал все свои маски по цене 190 евро (14 тысяч рублей) за штуку. Компания выпускает шелковые маски уже несколько лет как модную защиту от смога для клиентов из стран Азии. От коронавируса маски совсем не защищают, заявили представители Fendi.

Источник фото: телеканал «360»

В Италии из-за вспышки заболевания футбольные матчи отменяют, проводят без зрителей или переносят на май. Три футболиста и один сотрудник итальянского клуба «Пьянезе» из третьего дивизиона уже заразились вирусом. Это произошло неделю назад. У одного из игроков поднялась температура перед матчем против «Алессандрии». Его положили в больницу. Двое других футболистов находятся на домашнем карантине. Сотрудник клуба почувствовал недомогание уже на этой неделе, его тоже отправили в госпиталь.

В Иране жители города Бендер-Аббас подожгли больницу, куда, по слухам, свозили пациентов с коронавирусом. Слухи не подтвердились, но больница сгорела.

В Японии разработали экспресс-тест, позволяющий проверить на коронавирус за 15 минут. Его планируют внедрить в течение месяца. Всего в стране заразились более 940 человек, 11 умерли. Большинство подхватили коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess (705 человек).

При этом японцам советуют на закупать впрок туалетную бумагу. Среди жителей распространились слухи о том, что бумагу, как и медицинские маски, делают в Китае, поэтому может возникнуть дефицит. Власти уверяют, что бумага производится в самой Японии, и ее на всех хватит. Но люди продолжают делать запасы.

В США от коронавируса умер первый пациент — скончалась жительница штата Вашингтон, заявил Дональд Трамп. По словам президента, в Штатах остаются 22 пациента с коронавирусом, четверо из них в тяжелом состоянии.

Во Франции число инфицированных увеличилось до 100 человек. Из них двое умерли, 12 выздоровели, 86 остаются в больницах.

Источник фото: «Википедия»

В Ватикане назвали фейком новость о коронавирусе у папы Римского или его помощников. Ранее на недавно зарегистрированном портале MCM News опубликовали сообщение о том, что два помощника понтифика подхватили коронавирус, а сам Франциск якобы находится в карантине. В последние дни 83-летнему главе Римско-католической церкви нездоровится — на этой неделе он отменил участие в мессе из-за простуды.