Трамп подтвердил смерть американки от коронавируса
Об этом сообщил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что умерла женщина старше 50 лет, и она была пациентом «с факторами высокого риска».
«К счастью, 15 человек или полностью выздоровели, или на пути к выздоровлению. Во всех случаях им разрешено вернуться домой», — приводит его слова ТАСС.
Трамп предположил, что наверняка будут еще случаи заражения, но, по его мнению, люди без проблем со здоровьем смогут выздороветь.
Центр США по контролю и профилактике заболеваний сообщил Reuters, что выявлены четыре случая передачи коронавируса от человека к человеку. Заболевшие не совершали поездки в страны, где циркулирует инфекция. Случаи были зафиксированы в четырех разных штатах, что свидетельствует о том, что вирус распространился на западном побережье США, охватив территорию в 900 км.
Представители центра заявили, что появление локально передаваемых инфекций означает, что властям необходимо сосредоточить внимание на выявлении тесных контактов пациентов, и их изоляции.
В Японии власти из-за эпидемии коронавируса отменили ежегодный фестиваль сакуры, который проходит в апреле.