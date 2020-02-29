Трамп подтвердил смерть американки от коронавируса

Умерла заразившаяся коронавирусом гражданка США и еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Всего в стране зафиксировано 22 случая заражения COVID-2019.

Об этом сообщил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что умерла женщина старше 50 лет, и она была пациентом «с факторами высокого риска».

«К счастью, 15 человек или полностью выздоровели, или на пути к выздоровлению. Во всех случаях им разрешено вернуться домой», — приводит его слова ТАСС.

Трамп предположил, что наверняка будут еще случаи заражения, но, по его мнению, люди без проблем со здоровьем смогут выздороветь.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний сообщил Reuters, что выявлены четыре случая передачи коронавируса от человека к человеку. Заболевшие не совершали поездки в страны, где циркулирует инфекция. Случаи были зафиксированы в четырех разных штатах, что свидетельствует о том, что вирус распространился на западном побережье США, охватив территорию в 900 км.

Представители центра заявили, что появление локально передаваемых инфекций означает, что властям необходимо сосредоточить внимание на выявлении тесных контактов пациентов, и их изоляции.

В Японии власти из-за эпидемии коронавируса отменили ежегодный фестиваль сакуры, который проходит в апреле.