Пассажиров «Аэрофлота» отправили в больницу из-за подозрения на коронавирус

У пассажира самолета компании «Аэрофлот», прибывшего в Пекин из Москвы, заподозрили коронавирус. Всех его попутчиков в принудительном порядке направили на обследование.

«Утром 29 февраля в международном аэропорту Шоуду (г. Пекин) на борту самолета российской авиакомпании „Аэрофлот“, следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-2019», — сообщили в посольстве России в Китае.

Пассажиров и экипаж судна доставили в больницу для прохождения медицинской диагностики. По информации дипломатов, ни у одного из граждан России (а их на борту было 35 человек, включая членов экипажа) симптомов коронавируса пока не нашли.

В посольстве рассказали, что они знают местоположение россиян и держат с ними связь.

Китай сообщил о появлении коронавируса в конце декабря. По последним данным, в мире заболело не менее 84,5 тысячи человек, умерли 2923. Россия ограничила полеты в Китай. Сейчас туда можно долететь только регулярными рейсами «Аэрофлота», в Москве они обслуживаются в терминале F Шереметьево.