Иранцы подожгли больницу из-за коронавирусных пациентов. Видео

В Иране жители подожгли больницу в городе Бендер-Аббас, куда, по слухам, свозили пациентов с коронавирусом. Слухи не подтвердились, но часть больницы действительно сгорела.

Как сообщил телеканал Iran International, жители города Бендер-Аббас подожгли больницу, поскольку туда привезли пациентов с коронавирусом, не спросив у местного населения. Пожар устроили вечером 28 февраля.

СМИ пишут, что злоумышленникам не удалось совсем сжечь больницу. Тем не менее, на видео, которое появилось в соцсетях, попал довольно серьезный пожар. Неизвестно, пострадал ли кто-то из пациентов.

Что касается претензий жителей, специалист по связям с общественностью Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян сообщила порталу Al Arabiya, что в больницу Бендер-Аббас не свозили коронавирусных больных.

Портал пишет, что в Иране от коронавируса погибли 210 человек. По официальным данным иранских властей, вирус в принципе подхватили только 388 человек, 34 из них скончались.