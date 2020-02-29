Роспотребнадзор рассказал, как защищает жителей РФ от коронавируса

Всех пассажиров, которые сейчас приезжают в Россию из-за границы, сейчас обязательно осматривают в аэропортах. С 31 декабря специалисты Роспотребнадзора досмотрели более трех миллионов человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что Россия одной из первых ввела теплометрический контроль при въезде из-за рубежа. Она заверила, что специалисты защищают граждан России «максимально возможными и доступными на сегодняшний день способами».

«Для того чтобы снизить риски при пересечении границы авиационным транспортом с КНР, был выделен отдельный терминал F в аэропорту Шереметьево, где введены специальные условия и досмотра пассажиров, и одномоментного обследования, и предупреждения их о необходимости помещения под карантин там, где это должно», — сказала Анна Попова РИА «Новости».

По словам Поповой, терминал F в Шереметьево стал специальными воротами страны. Глава Роспотребнадзора рассказала, что там же будут садиться самолеты из Южной Кореи и Ирана. Она отметила, что в этом терминале уже все «хорошо подготовлено и организованно для того, чтобы отработать снижение рисков при пересечении границы».

Попова сказала, что Роспотребнадзор пока осознанно не вводит карантин для пассажиров, приезжающих из Италии. Она отметила, что пока таких мер не вводит никто в мире. В то же время Попова сказала, что россиянам, которые вернулись из Италии, нужно сообщить об этом в поликлинику, к которой они приписаны, чтобы их взяли под наблюдение.

Чтобы сократить риски заражения коронавирусом, Попова рекомендовала сейчас вообще отказаться от поездок за границу и соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией, то есть мыть руки и держать в чистоте гаджеты.

Коронавирус появился в Китае в конце декабря. По последним данным, в мире заболели не менее 84,5 тысячи человек, умерли 2923.