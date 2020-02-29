СМИ сообщили, что Папа Римский болен коронавирусом. Это так?

В Сети появилась информация о том, что Папа Римский Франциск заразился коронавирусом. СМИ сообщили, что вместе с ним заболели два его помощника — их имена не названы. Позже якобы появилось опровержение: понтифик болен, но не COVID-19. Сомнения добавили и пользователи соцсетей, который узнали интересный факт о первоисточнике.

Информация о заражении понтифика коронавирусом появилась на сайте «MCM News» якобы со ссылкой на пресс-службу Ватикана. Издание сообщило, что 83-летнего Папу и двух его помощников поместили на карантин в больницу, которая находится недалеко от его резиденции.

Пользователи Twitter провели собственное расследование и выяснили, что эта информация — фейк. Они обнаружили, что сайт, который написал о заболевании понтифика, был зарегистрирован всего три дня назад.

«Говорит Москва» сообщила, что информация появилась также и на сайте британского издания The Independent. Потом там же якобы появилось опровержение прошлого заявления. По словам «Говорит Москва», The Independent сообщило о взломе своего сайта — именно так туда попала ложная информация.

Издание уточнило, что понтифик действительно болен вирусом, но не COVID-19. Однако официальных комментариев из Ватикана о состоянии Папы прока не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что Франциск уже несколько дней болен респираторным заболеванием. Каким именно — не уточняется, однако AFP перечислило симптомы — кашель и насморк. Со ссылкой на директора пресс-бюро Апостольского Престола Маттео Бруни издание сообщило, что понтифик уже три дня отменяет все официальные приемы. Он продолжает работать из резиденции.

Несмотря на заболевание, которое в Ватикане назвали «легким недомоганием», Франциск отслужил утреннюю мессу 28 февраля. В конце он поздравил всех ее участников.

Первые признаки заболевания у Папы Римского заметили 27 февраля. Журналисты увидели, как понтифик кашляет и чихает. За день до этого, он встречался с многочисленной толпой прихожан итальянского города Бари. Франциск жал руки людям и поцеловал ребенка. На многих из пришедших были надеты респираторные маски.

Коронавирус в Италии продолжает распространяться. По последним данным, заразились уже более 800 человек. Выздороветь смогли 46, а 21 заболевший погиб.