Минздрав посоветовал, как не подхватить коронавирус

Чтобы не подхватить вирус, специалисты Минздрава рекомендуют соблюдать следующие правила:

— чаще мыть руки с мылом;

— не прикасаться немытыми руками к лицу;

— не контактировать с людьми, у которых есть признаки простуды;

— не выезжать в страны с большим числом заболевших — Китай, Южную Корею, Италию и Иран.

«Любой гражданин, у которого имеются клинические проявления простуды или острой респираторной инфекции (повышенная температура тела, кашель, боль в горле, недомогание, головная боль), может обратиться в поликлинику по месту жительства», — отмечают в министерстве.

Если за последние 14 дней пациент посещал страны, в которых выявили зараженных коронавирусной инфекцией, об этом нужно будет сообщить врачу.

После этого терапевт примет решение, нужен ли тест на коронавирус.