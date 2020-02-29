    29 февраля 2020, 20:38

    Минздрав посоветовал, как не подхватить коронавирус

    Кирилл Фролов

    Минздрав России выпустил рекомендации по предупреждению коронавируса. Тем, кто в последнее время выезжал из страны и чувствует признаки простуды, советуют обратиться в поликлинику.
    Минздрав посоветовал, как не подхватить коронавирус

    Чтобы не подхватить вирус, специалисты Минздрава рекомендуют соблюдать следующие правила:

    — чаще мыть руки с мылом;

    — не прикасаться немытыми руками к лицу;

    — не контактировать с людьми, у которых есть признаки простуды;

    — не выезжать в страны с большим числом заболевших — Китай, Южную Корею, Италию и Иран.

    «Любой гражданин, у которого имеются клинические проявления простуды или острой респираторной инфекции (повышенная температура тела, кашель, боль в горле, недомогание, головная боль), может обратиться в поликлинику по месту жительства», — отмечают в министерстве.

    Если за последние 14 дней пациент посещал страны, в которых выявили зараженных коронавирусной инфекцией, об этом нужно будет сообщить врачу.

    После этого терапевт примет решение, нужен ли тест на коронавирус.