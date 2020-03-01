Россия ограничила полеты в Южную Корею из-за коронавируса

С 1 марта Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей из-за эпидемии коронавируса. Регулярные полеты будет выполнять только «Аэрофлот» совместно с Korean Air.

Все рейсы будут пребывать в терминал F московского аэропорта Шереметьево. Туда уже направляют пассажиров из Китая, Италии и Ирана — очагов распространения вируса. Прилетевшим должны измерять температуру и при необходимости помещать в карантин.

За сутки в Южной Корее зафиксировано 594 новых случая заражения коронавирусом. Всего там выявили 2931 заболевшего.

Авиакомпании S7, «Аврора» и «Якутия», ранее регулярно летавшие в Южную Корею, будут работать в чартерном режиме — возвращать домой граждан России и стран Евразийского экономического союза.

Согласно последним данным, всего в мире выявили около 86 тысяч случаев заражения коронавирусом (79 тысяч — в Китае). Подтверждены 2944 смерти, 39,3 тысячи человек выздоровели.

Ранее появилось сообщение, что папа Римский Франциск заразился коронавирусом. В Ватикане уточнили: понтифик действительно болен, но не COVID-19.