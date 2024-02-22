Важное 22 февраля 2024, 13:17 Медведев рассказал, к кому испытывает ненависть Зампред СБ Медведев заявил о ненависти к врагам России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев признался журналистам, что ненавидит тех, кого считает врагами России. Так он объяснил публикацию в своем Telegram-канале двухлетней давности.

«Здесь все просто: ненавижу я тех, кого считаю врагами нашей страны. И сегодня эта категория не виртуальная, не оценочная, а объективная, к сожалению», — процитировало политика РИА «Новости».

Реклама

В том же интервью он рассказал, дойдут ли российские войска до Киева, охарактеризовал обращение российской армии с пленными, дал прогноз по поводу отношений России и США и итогов президентских выборов в РФ, рассказал о страхах президента Украины Владимира Зеленского, оценил угрозу применения ядерного оружия, высказался о возможности конфискации российских активов и затронул многие другие темы.

В 2022 году, объясняя, почему его посты стали такими резкими, а риторика — жесткой, Медведев заявил: «Я их ненавижу». Кого конкретно — он тогда не уточнил.