Власть 22 февраля 2024, 11:07 Медведев озвучил прогноз по отношениям России и США Медведев: у России и США не будет нормальных отношений в ближайшие десятилетия Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Отношения между Россией и США не нормализуются в ближайшие десятилетия. Такой прогноз озвучил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, сообщило РИА «Новости».

«В ближайшие годы, десятилетия, нормальных отношений с Соединенными Штатами Америки, после того, что случилось, не будет», — заявил политик.

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России абсолютно все равно, кто стоит у руля власти в США, отметил Медведев. По словам зампредседателя Совбеза, Соединенными Штатами фактически управляет мощный госаппарат, «которому безразлично, кто стоит у власти: демократ или республиканец, смешной дед, который забывает фамилии лидеров других стран, или вполне крепкий руководитель».

Говоря о нынешнем и бывшем президентах США, Джо Байдене и Дональде Трампе, политик признался, что они напоминают ему героев комиксов. Они обладают личностными характеристиками, но при этом постоянно формируют мемы и становятся поводом для бесконечных шуток и всего того, чем пестрят интернет и соцсети, обратил внимание Медведев.

«Сравните, допустим, Байдена и Рузвельта, Эйзенхауэра, Кеннеди, Никсона, Форда и даже того же Рейгана. Это принципиально разные политики. И это, наверное, для Америки большая беда», — резюмировал зампредседателя Совбеза.

Ранее американский сенатор-республиканец Рэнд Пол обвинил политиков США в нежелании налаживать отношения с Россией. По его словам, некоторые из этих людей застряли в мышлении времен холодной войны.