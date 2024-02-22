Важное 22 февраля 2024, 13:15 Путин победит на выборах с высочайшим результатом — Медведев Медведев заявил, что не сомневается в победе Путина на выборах РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин победит на мартовских выборах главы государства и покажет высочайший результат. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщила «Российская газета».

Зампредседателя Совбеза также рассказал, что Путин сам формирует свою предвыборную программу. При этом партия «Единая Россия», председателем которой Медведев является, всячески старается помочь в продвижении кандидата.

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«Хотя и так у Владимира Владимировича в этом смысле все в порядке, он обладает колоссальным авторитетом в нашей стране», — сказал он.

Отдать свой голос за Путина на президентских выборах готовы 79% россиян. За неделю число желающих проголосовать за действующего главу государства увеличилось на 4%.

Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев также уверен в победе Путина. Он напомнил, что под руководством нынешнего президента страна добилась существенных результатов. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев пригласил Путина посетить республику сразу же после выборов.