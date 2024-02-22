22 февраля 2024, 10:53
Медведев заявил о гуманном отношении России к украинским пленным
Медведев: Россия не уничтожает пленных бойцов ВСУ и относится к ним гуманно
Солдаты ВСУ активно сдаются в плен российской армии, потому что к ним относятся гуманно. Об этом РИА «Новости» заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Мы же пленных не уничтожаем. Мы, наоборот, относимся к ним гуманно», — рассказал он.
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Медведев рассказал, что украинские военные понимают, что при сдаче в плен у них есть шансы выжить и вернуться домой. Бойцы ВСУ осознают, что им не под силу одолеть российские войска, добавил зампред Совбеза.
«Если они (военнослужащие ВСУ — прим. ред.) останутся там, они погибнут, если они попадут в плен, они, скорее всего, вернутся когда-то домой», — заключил Медведев.
Ранее плененный украинский военный Артур Бабий признался, что командование отправляло солдат ВСУ на верную смерть. Сотрудники военкомата поймали мужчину на улице и отвезли его на передовую без минимальной подготовки.
Дмитрий Медведев
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Россия
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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