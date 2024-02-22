Мир 22 февраля 2024, 11:07 Медведев не исключил, что Россия дойдет до Киева Зампред Совбеза Медведев: Россия может дойти до Киева Freepik

Читать 360tv в

Россия может дойти до Киева, так как городом управляют противники РФ во главе с Соединенными Штатами. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Его процитировало РИА «Новости».

Он признался, что российским войскам предстоит еще много серьезной работы.

Реклама

«Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта», — подчеркнул политик.

Как отметил Медведев, Киев является русским городом. И именно оттуда сейчас исходит угроза существованию РФ, так как украинской столицей управляет интернациональная бригада во главе с США.

Власти республики — марионетки, которые лишились совести и страха, констатировал Медведев. Все решения относительно Украины принимают за океаном и в штаб-квартире НАТО. Поэтому, вероятно, Россия дойдет и до Киева, резюмировал политик.

По мнению Медведева, Одесса должна воссоединиться с РФ. Он уточнил, что этот город всегда был русским.