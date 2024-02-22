Мир 22 февраля 2024, 10:52 Медведев рассказал о «страшном сне» Зеленского Медведев: внимание мира отвлечено от Украины событиями на Ближнем Востоке Официальный сайт президента Украины

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Смена мирового фокуса с Украины на конфликт на Ближнем Востоке — страшный сон президента республики Владимира Зеленского. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Его процитировало РИА «Новости».

«Это страшный сон того персонажа, который в Киеве сейчас сидит, о том, что все внимание будет переключено на другие события», — указал он.

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По словам Медведева, подобная ситуация характеризует психотип человека. Если он привык играть и быть актером, то отсутствие внимания делает его совсем неуверенным.

Но мир живет по другим законам. Внимание, как уточнили политик, уже отвлечено от украинского конфликта событиями на Ближнем Востоке и в других регионах.

Медведев призвал полностью уничтожить нынешний киевский режим. Будущее России без «разгрома профашистской клики» на Украине невозможно, заметил он. Одессе, по мнению зампреда Совбеза, необходимо присоединиться к РФ. Он подчеркнул, что этот город всегда являлся русским.