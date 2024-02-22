Мир 22 февраля 2024, 10:37 «Часы тикают». Медведев назвал реальной угрозу применения ядерного оружия Зампред Совбеза Медведев: угроза применения ядерного оружия реальна Russian Defence Ministry/Global Look Press

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Угроза применения ядерного оружия существует и она вполне реальна. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости».

«Как это ни печально прозвучит, этот сценарий реальный. Мы должны сделать все, чтобы он не состоялся, но эти самые часы, которые тикают в известном направлении, они сейчас очень сильно ускорились», — подчеркнул он.

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Российский политик отметил, что западные власти не перестают твердить: «Русские пугают, они никогда этого не сделают». Но это, по словам Медведева, большое заблуждение. Зампред Совбеза отметил, что у руководства нет выбора, если идет речь о прекращении существования государства.

«Поэтому это, к сожалению, реально существующая угроза, прямая и явная угроза всему человечеству», — сказал он.

Медведев добавил, что не хочет нагнетать, но нынешняя ситуация — хороший повод «призадуматься о том, где мы».

Ранее США заподозрили Россию в намерении вывести ядерное оружие в космос. Глава комитета разведки палаты представителей Майк Тернер предупредил о разработке плана ответа, назвав угрозу серьезной. При этом президент Владимир Путин подчеркивал, что российская сторона всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе.

Позже газета The New York Times написала, что американские спецслужбы поторопились с обнародованием информации «о планах России». Западу приходится лишь гадать о намерениях Путина, потому что никакой достоверной информации нет.