Важное 22 февраля 2024, 13:19 Медведев назвал конфискацию активов России взломом правового миропорядка Зампред СБ Медведев: РФ не воюет с Западом, изъятие активов взломает миропорядок РИА «Новости»

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Западные страны до сих пор не решились на конфискацию зарубежных активов, потому что она приведет к взлому правового миропорядка. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил об этом в интервью отечественным СМИ, сообщило РИА «Новости».

Юридических оснований для изъятия средств, по его словам, нет. Дмитрий Медведев объяснил, что Запад не вступал в прямую войну с Россией, только гибридную. Он сказал, что это обстоятельство поставило зарубежные страны в двоякое положение — репарации предназначены для участников конфликта, в котором они, по их же заверениям, не участвовали.

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«Хочется отнять, хочется наделить этими деньгами украинскую власть, а с другой стороны, это взрыв, это взлом правового миропорядка. Это отказ от основных принципов защиты частной собственности, чему уже сотни лет. Поэтому вот эта задача для них пока тяжело идет», — сказал он.

Дмитрий Медведев допустил, что несмотря на нынешнее «смятение в мозгах», западные страны откажутся от своих принципов и заберут деньги. Он уверен, что это не нанесет России большого вреда.

Отношения с США, по его словам, не удастся улучшить в ближайшие десятилетия. Дмитрий Медведев заявил, что это не зависит от партийной принадлежности будущего американского президента, так как страной управляет госаппарат.