Власть 09 февраля 2024, 08:44 Медведев похвалил Карлсона за интервью с Путиным Зампред СБ Медведев: Карлсон не сдулся и не струсил, взяв интервью у Путина РИА «Новости»

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Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале похвалил его за смелость.

«Такер Карлсон не струсил и не сдулся», — заявил он.

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По словам Дмитрия Медведева, президент объяснил западному миру, почему Украина не существовала и не появится.

Владимир Путин заявил Такеру Карлсону, что украинцы имели право считать себя отдельным народом, хотя являлись частью русского. Однако, по словам президента, нельзя делать это на основе нацистской идеологии. Госпереворот 2014 года он назвал ошибкой. Глава государства обвинил ЦРУ в организации майдана.

Интервью транслировали 9 февраля, его посмотрели более 50 миллионов интернет-пользователей. Запись опубликовали на сайтах Кремля и американского журналиста. Журнал Rolling Stone обратил внимание на то, что тональностью разговора управлял Владимир Путин, а не Такер Карлсон. Сам репортер вспоминал, как провел в Кремле пять часов.