Важное 09 февраля 2024, 02:03 Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовали на сайте американского журналиста Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста Телеканал «360»

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На сайте известного американского журналиста Такера Карлсона появилось интервью президента России Владимира Путина. Беседа с российским лидером заняла чуть более двух часов.

Интервью опубликовали с переводом ответом Путина на английский язык.

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В интервью Карлсону российский лидер заявил, что Украина приняла ошибочное решение, отказавшись от мирных переговоров. По его словам, Запад решил, что боевые действия на Украине навсегда разъединили русский народ, но они вновь станут едиными.

Также Путин отметил, что к государственному перевороту на Украине в 2014 году имело отношение американское ЦРУ, однако с политической точки зрения это была большая ошибка.

«Заявления о том, что США придется воевать с Украиной в случае поражения Украины, являются дешевой провокацией. На Западе уже начали осознавать невозможность стратегического поражения России, пусть думают, что делать дальше», — заявил он.

Глава государства отметил, что российская сторона готова к диалогу, однако НАТО нужно признать ее контроль за новыми территориями.