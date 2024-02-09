Власть 09 февраля 2024, 08:11 Украины не было и не будет. Медведев — об интервью Путина Медведев: Путин подробно объяснил, почему Украины не было и не будет Freepik

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин четко дал понять, что Украины не было и не будет. Так зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему Украины не было, нет и не будет», — указал он.

Реклама

Медведев отметил, что Такер Карлсон «не струсил и не сдулся» во время беседы с Путиным.

Также зампред Совбеза отреагировал на назначение на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он пояснил, что биография нового главкома вызывает чувство ненависти, презрения и омерзения.

«Ненависти ко всем, кто причастен к развалу Советского Союза», — прочеркнул Медведев.

По его словам, в результате развала СССР исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок. Чувство ненависти зампред Совбеза связал с западными государствами, которые «маниакально толкали единый русский народ к новой гражданской войне».

А омерзение Медведев испытал к самому Сырскому. Он уточнил, что новый главком ВСУ был русским офицером, но нарушил присягу и «служит нацистам, уничтожая своих близких».

«Пусть земля горит у него под ногами!» — резюмировал политик.