Важное 09 февраля 2024, 02:57 Путин назвал ошибкой государственный переворот на Украине в 2014 году Путин: госпереворот на Украине в 2014 году провела оппозиция при поддержке ЦРУ Телеканал «360»

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Государственный переворот на Украине в 2014 году произошел при непосредственном участии сотрудников американского ЦРУ, но с политической точки зрения стал колоссальной ошибкой. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал президент России Владимир Путин.

«С технической точки зрения он все выполнили правильно, добились, чего хотели — сменили власть. Но это колоссальная ошибка с политической точки зрения. В этом отношении они недоработали, политическое руководство должно было видеть, к чему это приведет», — сказал он.

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Глава государства отметил, что к госперевороту на Украине свою руку приложили США в лице сотрудников ЦРУ.

«Бывший президент Янукович не применил ни полиции, ни вооруженных сил. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. И как понимать это? Кто вы такие вообще?» — задался вопросом Путин.

Ранее президент страны предрек неминуемое воссоединение русского народа.