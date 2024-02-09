09 февраля 2024, 04:19
«Глубоко ранит». Такер Карлсон поделился впечатлениями от диалога с Путиным
Такер Карсон заявил, что отвержение РФ со стороны Запада «глубоко ранит» Путина
Американский журналист Такер Карлсон разместил видео, в котором рассказал о своих впечатлениях после интервью с президентом России Владимиром Путиным. Его можно посмотреть на официальном сайте публициста.
Журналист отметил, что просидел в Кремле примерно пять часов, два из которых заняло ожидание главы государства.
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По словам Карлсона, нужно быть безумным, чтобы верить в готовность России уступить крымский полуостров. Также публицист подумал, что отвержение РФ со стороны западных стран «глубоко ранит» Путина.
При этом журналист удивился заявлению российского лидера о том, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине, однако Путин не стал бы говорить этого, «если бы так не думал».
В беседе с Карлсоном глава государства заявил, что мир ждут неизбежные перемены, которые случатся вне зависимости от итогов событий на Украине. По словам Путина, изменения уже начинают происходить в США, страна начала менять позицию в мире.
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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