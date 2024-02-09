Мир 09 февраля 2024, 04:19 «Глубоко ранит». Такер Карлсон поделился впечатлениями от диалога с Путиным Такер Карсон заявил, что отвержение РФ со стороны Запада «глубоко ранит» Путина РИА «Новости»

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Американский журналист Такер Карлсон разместил видео, в котором рассказал о своих впечатлениях после интервью с президентом России Владимиром Путиным. Его можно посмотреть на официальном сайте публициста.

Журналист отметил, что просидел в Кремле примерно пять часов, два из которых заняло ожидание главы государства.

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По словам Карлсона, нужно быть безумным, чтобы верить в готовность России уступить крымский полуостров. Также публицист подумал, что отвержение РФ со стороны западных стран «глубоко ранит» Путина.

При этом журналист удивился заявлению российского лидера о том, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине, однако Путин не стал бы говорить этого, «если бы так не думал».

В беседе с Карлсоном глава государства заявил, что мир ждут неизбежные перемены, которые случатся вне зависимости от итогов событий на Украине. По словам Путина, изменения уже начинают происходить в США, страна начала менять позицию в мире.