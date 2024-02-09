Власть 09 февраля 2024, 08:18 Путин взял верх над Карлсоном во время интервью — СМИ Rolling Stone: тон интервью с Карлсоном задавал Путин Пресс-служба Кремля

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С самого начала разговора президент России Владимир Путин контролировал интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Он определял тональность и шутил над собеседником, сообщил журнал Rolling Stone.

По словам автора статьи, интервью прошло именно так, как ожидали на Западе. Разговором заправлял российский президент, а не журналист, который задавал ему вопросы. Владимир Путин, по мнению издания, чувствовал себя настолько комфортно, что даже шутил над Такером Карлсоном.

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«Этот разговор был репрезентативным для более чем двухчасового интервью в целом; Путин почти не вспотел, мало что уступил при прямом допросе и, казалось, контролировал тон и темп разговора с самого начала», — сказал журналист.

Коллеги Такера Карлсона восприняли показанную 9 февраля запись встречи не столько как интервью, столько как демонстрацию силы. Владимир Путин, по их словам, с легкостью одолел одного из самых видных деятелей средств массовой информации США.

Полный текст интервью опубликовали на сайте Кремля. Аргентинский политолог Алехандро Пачилья заявил, что эта встреча помогла Владимиру Путину донести до зрителей в других странах реалистичный взгляд на украинский конфликт.