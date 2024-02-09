Мир 09 февраля 2024, 08:33 Более 50 млн человек посмотрели интервью Путина Карлсону в соцсети Х Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 50 млн в соцсети Х Пресс-служба Кремля

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Более 50 миллионов человек посмотрели интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в социальной сети X (бывший Twitter). Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным почти на 08:00 по московскому времени, интервью репостнули свыше 150 тысяч интернет-пользователей. А отметку «нравится» поставили около 470 тысяч человек в Сети. При этом за час до этого видео с беседой журналиста с российским лидером набрало 40,5 миллиона просмотров.

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Также интервью Путина Карлсону активно смотрят в YouTube. Там запись набрала уже более миллиона просмотров.

На сайте Кремля уже опубликовали полный текст интервью с российским лидером. Там же доступны видео и аудио и кадры к материалу.

Масштабное интервью с президентом России Такер Карлсон записал 6 февраля. Для этого американский журналист специально приехал в Москву. Он провел около пяти часов в Кремле. После интервью Карлсон сделал вывод, что отношение Запада к России ранило Путина.