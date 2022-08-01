Первый сухогруз с кукурузой на экспорт покинул порт Одессы. Пока не известно, с какой частотой будет вывозиться зерно, — украинцы зарекомендовали себя не слишком надежными партнерами в любых сделках. Кроме того, пока не ясно, хватит ли зерна самим жителям Украины. Ведь спровоцировать голод в стране и снова обвинить Россию, да еще и заработать на этом — любимая игра правительства президента Украины Владимира Зеленского.

Зерно отправилось в путь

Утром 1 августа из порта Одессы вышло первое судно с украинским зерном. Турецкие официальные лица сообщили, что судно под флагом Сьерра-Леоне повезет кукурузу в Ливан. Планируется, что первый караван будет состоять из 16 сухогрузов. На якорной стоянке вблизи Босфора он пройдет специальный досмотр. Это нужно для недопущения контрабанды оружия и исключения возможных провокаций.

Ранее представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле четырехстороннее соглашение. Оно обеспечивает безопасный вывоз за рубеж зерна, пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов Одессы, Черноморска и Южного. Кроме того, документ предусматривает снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что экспорт зерна будет осуществляться без сбоев и товар будет оперативно доставляться в страны, которые в нем остро нуждаются.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что сухогрузы с вывезенным с Украины зерном не будут сопровождать военные корабли. За транспортировкой будет следить координационный центр, который расположен в Стамбуле. Передвижения сухогрузов будут отслеживать с помощью спутников. Кроме того, суда сопроводят беспилотники.

Украинцы жгут посевы и обвиняют Россию

Украинское зерно, предназначенное для экспорта, с начала спецоперации России оказалось заблокировано в портах. Власти Украины постоянно обвиняли Россию в том, что она не дает выйти груженым судам и приближает мировой голод. Однако сухогрузы стояли в портах по совершенно другой причине: акватории были заминированы ВСУ.

Кроме того, украинская сторона заявляла, что ей нужно вывезти 20–25 миллионов тонн зерна и освободить место для 40 миллионов тонн урожая этого года, который также последует на продажу. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что эти цифры — фантастика. Дело в том, что в этом году россияне впервые собираются поставить рекорд и вывести на внешний рынок 50 миллионов тонн зерна. При этом сельхозплощади РФ, как и площадь самой страны в целом, намного больше, чем у Украины.

При этом украинские вертолеты сжигают собственные поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Это один из самых хлебородных краев Украины. Украинский политик и управленец Владимир Олейник заявил, что уничтожение посевов — приказ президента Украины Владимира Зеленского, который в очередной раз применил тактику «ни себе, ни людям».

Россия старается не допустить голода на Украине

Директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в разговоре с «360» отметил чрезвычайно интересный факт: первой в рамках гуманитарного конвоя вывоза зерна на экспорт пошла именно кукуруза. Это показывает, что, несмотря на громкие заявления Украины о многих миллионах тонн пшеницы, на самом деле их нет. Именно так и предполагали ранее эксперты и военные специалисты. Все истерики украинцев имели конкретную цель: показать значимость, дескать, «без нашего зерна будет мировой голод», — отметил он.

Пока сложно сказать, с какой периодичностью будут вывозить зерно. Все зависит от украинской стороны. Россия и Турция готовы к сотрудничеству, ООН готова обеспечивать перемирие в данном вопросе. Если что-то сорвется, то только из-за украинских политических сил, которые сейчас абсолютно неадекватны. Они действуют сиюминутно, не понимая, что им на самом деле нужно, и слепо слушают западных партнеров. Прежде всего это Соединенные Штаты Америки, с которыми консультируется Владимир Зеленский. Здесь уже даже Европа не имеет значения Евгений Михайлов политолог.

Михайлов пояснил, что кордон возле Босфора будет проверять суда на наличие контрабанды потому, что сегодня Украине уже никто не доверяет. Поэтому эксперты РФ непременно должны присутствовать на досмотрах — как говорится, доверяй, но проверяй, добавил он.

«Я бы хотел верить, что после вывоза украинского зерна за рубеж и для самих украинцев останется достаточный запас. Однако похоже, что их правительство уже не задумывается, останется ли что-нибудь для местного населения. Судя по тому, как обеспечивают гуманитарную помощь на территориях, как относятся к своим же военнопленным, я не думаю, что у властей Украины стоит задача избежать голода в стране. А вот у России она имеется — прилагают все мыслимые меры для того, чтобы не допустить голода среди мирного населения», — подчеркнул политолог.

Не исключено, что правительство Украины в угоду корыстным интересам попытается вывезти максимум зерна, сказал Михайлов. Российские специалисты уверены, что заявленного на экспорт количества у украинской стороны просто нет. Перед тем как грузить сухогрузы и отправлять сырье за границу, необходимо убедиться, что экспорт не нанесет ущерба мирному населению. Пока же очевидно, что украинскому руководству выгоден голод для того, чтобы еще больше настроить мировое сообщество на антироссийские меры.