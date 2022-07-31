Министр из Херсона рассказал, как связаны вывоз зерна и погибший в Николаеве олигарх Вадатурский
Министр Ковалев заявил, что у погибшего олигарха Вадатурского были разногласия с Украиной
У погибшего в Николаеве олигарха Алексея Вадатурского были практически исключительные права на экспорт украинского зерна. Об этом в интервью Ura.ru рассказал министр сельского хозяйства Херсонской области Алексей Ковалев.
«Вадатурский был практически монополистом в украинском зерновом экспорте, на Херсонщине „Нибулону“ принадлежит два элеватора, которые приостановили работу после 24 февраля, но сейчас правительство области их запускает», — отметил он.
По его словам, большинство местных фермеров сдали зерно в элеваторы компании Вадатурского еще до начала спецоперации. Однако им не направили соответствующие выплаты и не вернули продукцию. Ковалев сообщил, что ВГА региона сейчас прорабатывает варианты компенсации убытков.
Также он предположил, что Вадатурский вполне мог занять позицию России из-за разногласий с властями Украины. По его мнению, в случае расширения спецоперации на Николаевскую область бизнесмен мог бы перейти на сторону РФ.