«Своих у нацистов не существует». ВСУ ударили по тюрьме в ДНР, где сидели украинские боевики

Пока российская сторона думала, что делать с пленными боевиками, ВСУ ударили по «азовцам»*, находящимся в тюрьме в Еленовке — недалеко от Донецка. Военкоры уверены: это было сделано намеренно. Так украинские власти заставили замолчать разговорившихся боевиков, а заодно получили возможность обвинить в очередных «зверствах» Россию. Эксперты убеждены, что это далеко не последняя провокация киевского режима.

Удар ВСУ по украинским пленным

Ночью ВСУ ударили по тюрьме в Еленовке, где содержались украинские пленные. Речь идет о поселке городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенном приблизительно в 25 километрах от Донецка.

Предположительно, ВСУ били американской реактивной системой HIMARS. Это было прямое попадание в барак с людьми. По состоянию на 9:00 было известно о 40 погибших и 130 раненых. Позже число жертв увеличилось до 53, отметили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. И, возможно, она будет лишь расти. Об этом написал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram-канале.

Военно-политическое руководство Украины, видимо, решило избавиться от ненужного балласта. Теперь этих ублюдков еще от обстрелов защищать придется Даниил Безсонов.

При этом военкор Дмитрий Стешин пояснил: у российской стороны была надежда, что Еленовку оставят в покое, так как там находятся сотни именно украинских пленных.

«Но у „укропов“, как мы понимаем, морали нет вообще. Пленные заговорили? Получите, зрадники, HIMARS», — отметил Стешин в Telegram-канале.

Избавляются от своих

Ранее украинских военных, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, доставили в бывшую исправительную колонию в селе Еленовка. На тот момент она уже находилась под контролем военных России и ДНР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Источник фото: Twitter/Reuters

Некоторые военные корреспонденты, например Александр Коц, уверены, что ВСУ сознательно били по украинцам — на фоне многочисленных интервью пленных «азовцев»*, которые появились в разных СМИ в последние дни.

«Боевики „Азова“* много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках… А также о том, что к террору против гражданских причастно высшее руководство страны. Конечно, удар HIMARS по своим бывшим захистникам — это и попытка закрыть рот навсегда, и запугать тех, кто выжил. Ну и я даже не сомневаюсь, что убийство пленных боевиков повесят на Россию. Или уже повесили?» — написал Коц в Telegram-канале.

Такой же точки зрения придерживается и другой военкор — Георгий Медведев. По его словам, это не могла быть случайность. Он также подчеркнул: удар, унесший жизни как минимум 53 человек, — попытка заткнуть рот пленным.

И очередное подтверждение: у нацистов своих нет Георгий Медведев.

Первым сообщивший об ударе Безсонов также пояснил, что удар ВСУ по украинским пленным говорит о многом, в том числе о реальном отношении властей к своим же солдатам и офицерам. Теперь, уверен военкор, у бойцов армии Украины два пути.

«Согласиться с тем, что они тупое стадо, а [президент Украина Владимир] Зеленский — их пастух и мясник, или сменить направление и пойти в Киев с этими неудобными вопросами. Но для этого им нужно знать правду. А кто же им ее расскажет? [Советник главы офиса президента Украины Алексей] Арестович, что ли?» — уточнил Безсонов.

О том, что ВСУ били целенаправленно по пленным, в разговоре с «360» заявил и военный эксперт Борис Джерелиевский. Он подчеркнул, что HIMARS перед ударом получают данные со спутников, а нахождение «азовцев»* было общеизвестным фактом.

Конечно, они прекрасно знали, куда они стреляют и для чего они это делают Борис Джерелиевский.

В ударе по пленным обвинят Россию

Медведев уверен, что в ближайшее время власти Украины обвинят в случившемся Россию и вскоре появятся материалы о якобы зверствах российских военных. Ведь теперь уже ясно, что наступления не избежать, и украинское руководство готовит почву.

«Оправдание будущих потерь. „Мы должны были хотя бы попробовать спасти наших солдат от кошмаров москальского плена“», — написал он.

О том, что скоро посыплются обвинения в сторону России, написал и военкор Денис Григорюк. Он отметил, что с такими действиями украинских властей военные казни просто не понадобятся. Ведь ВСУ сами устранят тех, кто стал для Киева «списанным товаром».

«Стоит ожидать сообщений с украинской стороны, что по колонии в Еленовке ударили ДНР или россияне? Вот прям взяли и HIMARS обстреляли зону, где сидят (сидели) пленные „азовцы“*», — написал Григорюк в Telegram-канале.

При этом военкор Владлен Татарский напомнил, что HIMARS — очень точное оружие. И это значит, что ракета прилетела в барак совсем не случайно. С этим согласен и Джерелиевский.

Там предельно точные удары. Мы это можем видеть по Антоновскому мосту, где они укладывали ракеты буквально одну в одну. <…> Они будут обвинять в этом нас, что мы убили пленных. Ведь если мы посмотрим украинские СМИ, они оставляют обстрелы без комментариев либо говорят, что обстреливает Россия. Они всячески пытаются привлечь к себе внимание, которое на Западе падает. Провокации будут Борис Джерелиевский.

Пленные «азовцы»* знали, что их ждет

При этом еще до удара по пленным было видно, что «азовцы»* ожидали подобного от собственных властей. Об этом в Telegram написала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

В тот день, когда я посещала колонию в Еленовке, чтобы от Совета по правам человека при президенте РФ проверить условия содержания украинских военнопленных, она обстреливалась, и мне тогда показалось — целенаправленно. Как будто ВСУ хотели о чем-то предупредить содержащихся в колонии „азовцев“ Марина Ахмедова.

По ее словам, сами боевики рассказывали, как ненавидят киевский режим. Такую злость у них вызвал пиар, построенный на их нахождении в Мариуполе. Ахмедова подчеркнула, что у нее есть аудиозаписи разговоров, так что свои слова она готова подтвердить.

«Они прекрасно понимали, что украинская власть была бы рада, если бы те все погибли, а не ушли в плен. <…> У всех у них была одна мечта — о помиловании, обмене, встрече с родными. Мы много тут спорили, заслуживают они смертной казни или нет. Сегодня ночью Украина решила, что заслуживают, и казнила сорок своих человек», — заключила Ахмедова.

*«Азов» — украинская националистическая организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.