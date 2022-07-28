Лавров открыл Египту глаза на ложь Украины о зерне

Египет разорвал контракт на поставку 240 тысяч тонн пшеницы, так как усомнился, что Украина в состоянии его исполнить, предположил в беседе с «360» политолог Юрий Светов. Причиной могла стать недостоверная информация Украины об объеме хранилищ — возможно, Египту раскрыл правду глава российского МИД Сергей Лавров.

Далее — прямая речь.

Зерно как оружие

Вокруг истории с поставками украинского зерна ходит много слухов. Их можно даже сравнить с версиями вокруг поставок на Украину иностранного оружия: его вроде как отправляют, а куда оно потом девается, неизвестно.

Касательно этого зерна тоже есть такие предположения. Приходилось слышать истории, что его давно продали. Какие-то люди на этом нажились и используют разговоры о нем для очередных обвинений России в препятствовании вывоза зерна, создании угрозы продовольственного кризиса, голода и тому подобного.

Стороны достигли договоренностей и снимут все препятствия. Но есть ли что вывозить? Обещания можно давать сколько угодно. Какие реалии стоят за ними?

Переговоры шли долго, соглашение подписали, и казалось, теперь можно вывозить зерно. Ходят разговоры о том, что первое судно отправится из украинских портов вот-вот, но выход постоянно откладывают.

Прислушались к России?

Если Египет действительно отказался от контракта, это может быть связано с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Возможно, он рассказал им о реальном положении дел, и египтяне поняли, что если будут ждать эти 240 тысяч тонн, то останутся без зерна. Скорее всего, они здраво рассудили, решили отказаться и найти другие источники.

Не исключаю, что новым поставщиком станет Россия. Для государств северной Африки поставка зерна — это чрезвычайно болезненный вопрос. Народные волнения в том же Египте всегда начинались с того, что зерна не хватало либо оно резко дорожало.

Вокруг ситуации с Украиной на первом месте находится политика — экономика только в подчиненном положении. Для Украины открытие портов, выпуск оттуда 70 иностранных судов означает, что они отпускают «заложников». Все эти иностранные суда со своими экипажами были заложниками украинской власти. Страны заставляли их помогать Украине, виня Россию в том, что их задержали, а теперь придется отказаться от этого.

Фантастические цифры

Мы опять слышим гигантские цифры — Украина говорит, что нужно вывезти 20–25 миллионов тонн зерна прошлого урожая, чтобы освободить место для 40 миллионов тонн урожая этого года, и его продадут. Это тоже фантастика.

Страна, которая не участвовала в боевых действиях, за год продавала 25 миллионов тонн зерна, а теперь, участвуя в них в условиях, когда украинцы сжигают свои же поля с пшеницей, говорит, что отправит на международный рынок 40 миллионов тонн. Чем тогда будут питаться украинские граждане?

Огромная Россия, во много раз больше, чем Украина, говорит, что в этом году поставит рекорд и выведет на внешний рынок 50 миллионов тонн зерна. Откуда эти 40 миллионов тонн у Украины?

Недостоверность информации, которую предоставляет Украина, видимо, и подвигла Египет усомниться в том, что он хоть что-нибудь получит.