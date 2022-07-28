Глава МИД Турции рассказал о преимуществах зерновой сделки

Заключение сделки по вывозу зерна с Украины должно наладить бесперебойный экспорт этого продукта. Надежду на это выразил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Его слова процитировал ТАСС.

Он сообщил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

«Мы надеемся, что экспорт зерна будет осуществляться без сбоев. Главное, чтобы оно доставлялось в страны, которые в нем остро нуждаются», — сказал Чавушоглу.

По его словам, за транспортировкой этого продукта будет следить координационный центр. Это ведомство будет базироваться в Стамбуле.

Также Чавушоглу отметил, что сделка сняла преграды для вывоза зерна не только с Украины, но и из России.

Ранее глава Министерства обороны Сергей Шойгу сообщил, что суда с вывезенным с Украины зерном не будут сопровождаться военными судами. Его слова процитировало издание Nation News.