Минобороны Турции анонсировало первый выход судна с зерном из порта Украины

Первое судно с зерном выйдет из порта Украины 1 августа в 08:30. Об этом сообщило Минобороны Турции в своем Twitter.

«Первое судно из украинских портов отправится сегодня в 08:30», — сообщили в министерстве.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар 31 июля на встрече с украинским коллегой Алексеем Резниковым объявил, что технические работы по отгрузке зерна завершены, осталось решить лишь административные вопросы.

Первое судно должно было выйти из порта Одессы 29 июля.

Процедуру вывоза зерна из украинских портов согласовали на переговорах в Стамбуле. ООН, Россия, Турция и Украина подписали соглашения, по которым контроль над процедурой поручили координационному центру. Досмотр будут проводить только в портах отправления.