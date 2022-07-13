ВСУ сжигают поля под Херсоном. Они копируют тактику нацистов в годы Великой Отечественной войны

Украина сжигает пшеничные поля на границе с Херсонской областью. Специалисты уверены, что это доказывает: у властей нет планов вернуться на эти территории. Ведь они уничтожают все — от продовольствия до инфраструктуры, лишь бы ухудшить жизнь людей на освобожденных территориях. Их жителей Украина уже не считает своими.

Украина сжигает поля с пшеницей

Украинские силовики начали сжигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно», — подчеркнул он.

Источник фото: РИА «Новости»

По словам Стремоусова, украинские власти живут за счет грантов коллективного Запада. И руководство страны мало интересуется жизнью простых людей.

«Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины, — этот вопрос остается открытым», — отметил он.

Ранее работа украинского вертолета над пшеничными полями попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Репортер».

Также минувшей ночью украинская армия пыталась обстрелять Херсон, добавил Стремоусов. По городу выпустили не менее шести снарядов. Однако все сбила система ПВО.

Отказ от принадлежности к русским

Херсонщина — один из самых хлебородных краев Украины, а сейчас нацисты будут делать все возможное, чтобы максимально ослабить и дестабилизировать ситуацию на освобожденных территориях. Об этом «360» рассказал пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот.

Им крайне важно, чтобы люди на освобожденных территориях не почувствовали разницу между тем, как они жили при Украине, и тем, как они живут теперь, при России. Делают все возможное, чтобы у них не было воды, еды. Если бы могли, и воздух перекрыли бы. <…> Сжигают хлеб, уничтожают продовольствие, бомбят людей Юрий Кот.

Источник фото: РИА «Новости»

Кот подчеркнул, что это все в очередной раз демонстрирует «людоедскую суть» как украинских, так и западных нацистов. Если бы это происходило по отношению не к русским, а к британцам, немцам, французам и так далее, иностранные СМИ и политики уже кричали бы об этом на весь мир, уверен он.

«А здесь — тихо. Никто ничего не замечает. Любое преступление покрывается. Если оно направлено против русского человека, оно всегда оправдывается Западом. <…> Для [президента Украины Владимира] Зеленского жители освобожденных территорий — не его народ. Он отказался от принадлежности к русским, хотя родился в исторически русском крае — Кривом Роге», — подчеркнул пресс-секретарь Всемирного русского народного собора.

Нацистские принципы Украины

Эта команда дана Зеленским — не оставлять после себя, как делали немцы, ни урожая, ни городов, ни инфраструктуры, ни предприятий. Это не касается конкретного региона, а имеет отношение ко всей территории, пояснил украинский политик и управленец Владимир Олейник.

«Это говорит, что они не имеют намерения возвращаться в эти населенные пункты. Как правило, те, кто собирается возвращаться в города, такие методы не предпринимают, потому что это реальная жизнь людей: урожай конкретного фермера, зерно, это период недостатка питания, это целая цепочка — хлеб, животноводство, молоко. Это как раз проявление нацизма. Форма устрашения и запугивания», — отметил Олейник.

Источник фото: РИА «Новости»

Он добавил, что Запад все время только говорит, что будет помогать восстанавливать инфраструктуру, а Россия делает это уже сейчас. Это разные подходы, подчеркнул Олейник. Украина изначально использует принцип «ни себе ни людям». В пример политик привел перекрытие воды Крыму.

«Постоянно утверждали, что в Крыму живут украинцы: „Украинцы, наши люди. Мы их освободим“. А воду не давали. Что это такое? Если там свои, дайте воду. Такую тактику применяли как раз фашисты», — пояснил Олейник.

Лицемерие Украины

Кот напомнил, что не так давно представители Украины на весь мир заявляли о якобы заблокированном Россией в портах зерне. Тогда иностранные СМИ писали о надвигающемся продовольственном кризисе и винили во всем именно РФ. Теперь Украина сама сжигает поля с пшеницей. Это лицемерие, уверен Кот.

«То, что делает Украина, не замечается. И любые даже полувзгляды России моментально интерпретируются как агрессия. Россия никаким местом, никаким вообще образом [не относится] к тому зерну, которое не могут или не хотят вывезти с Украины… Не хотят, может быть, потому, что все разворовали и теперь пытаются все скинуть на Россию. Они же сами заминировали порт Одессы, сами сжигали все в портах Мариуполя. Тысячи тонн зерна. Украина совершает преступление, а обвиняют Россию. Это западный почерк», — отметил Кот.

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области в середине марта. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. Регионы уже объявили о планах войти в состав России.