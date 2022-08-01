Первый сухогруз с зерном покинул порт Одессы — CNN Türk
CNN Türk: первое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном вышло из порта Одессы. Об отправке сухогруза сообщил телеканал CNN Türk. Минобороны Турции эти данные пока не подтвердило, написал ТАСС.
Ранее в турецком оборонном ведомстве сообщили, что груженное кукурузой судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне покинет порт Одессы в 08:30. С Украины сухогруз направится в Ливан.
О начале экспорта зерна с Украины ранее заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Первый караван будет состоять из 16 сухогрузов. Его будут сопровождать беспилотники.
За следованием судов также будут следить с помощью спутников представители стамбульского Совместного координационного центра (СЦК). Представители этого центра проведут досмотр сухогрузов на якорной стоянке вблизи Босфора.
Вывоз зерна из украинских портов согласовали на переговорах в Стамбуле. Представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения, согласно которым контролировать эту процедуру будет СЦК.