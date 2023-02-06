Спецоперация 06 февраля 2023, 09:08 Украинские военные дезертировали из-за наступления ВС РФ у Кременной Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ дезертируют с позиций у Кременной из-за наступления ВС РФ Сайт президента Украины

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Часть украинских военнослужащих оставила позиции в районе города Кременная Луганской Народной Республики, рассказал РИА «Новости» офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, некоторые боевики дезертируют без сопротивления.

«Наши военнослужащие отмечают на кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах вооруженных формирований Украины», — констатировал Марочко.

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Ранее ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. По мнению временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, оперативное окружение города уже не за горами. Даже в Вооруженных силах Украины признали продвижение российской армии в районе Артемовска.

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Кроме того, за последние дни ВС России удалось взять в полукольцо Угледар, освободить села Николаевка и Сакко и Ванцетти в ДНР.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Донбассе идут «ожесточенные бои».