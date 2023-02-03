Спецоперация 03 февраля 2023, 07:10 Российские военные взяли Угледар в полукольцо Советник Пушилина Кимаковский объявил о взятии Угледара в полукольцо российскими военными РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные в ходе боевых действий сумели взять город Угледар в Донецкой Народной Республике в полукольцо. Об этом РИА «Новости» рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимановский.

«Захват города идет постепенно с юго-востока и востока. Он уже практически находится в полукольце», — рассказал он.

Реклама

Кимановский пояснил, что тактикой российской армии является взятие города в «клещи», как и в ситуации с Артемовском.

Реклама

Советник главы республики отметил, что перед украинским командованием встал вопрос подвоза боеприпасов, потому что ВС РФ взяли под свой контроль участок трассы в Угледар из Красноармейска.

Также он добавил, что ВСУ начали стягивать собственные резервы под Артемовск. Однако в командовании боевиков идут споры о том, оставлять город или нет. В настоящее время вывода ВСУ из Угледара не наблюдается.