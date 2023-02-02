Важное 02 февраля 2023, 20:18 Российские бойцы взяли под контроль село Николаевка в ДНР Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: ВС России взяли под контроль село Николаевка в ДНР РИА «Новости»

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Село Николаевка в Донецкой Народной Республике перешло под контроль российских военнослужащих. Об освобождении населенного пункта сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его слова привели в Telegram-канале пресс-службы компании «Конкорд».

«В ходе боев подразделения ЧВК „Вагнер“ овладели населенным пунктом Николаевка», — написали в посте.

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Ранее бизнесмен заявлял о взятии села Сакко и Ванцетти, расположенного примерно в 20 километрах от Артемовска в ДНР. Населенный пункт от украинских солдат освободило штурмовое подразделение ЧВК «Вагнер».

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отмечал, что российские войска развили наступление на Донецком направлении. За прошедшие сутки бойцы поразили гаубицы Д-30 и «Мста-Б», два пикапа, бронетранспортер и танк. Также они уничтожили до 50 украинских военнослужащих.

Как заявил президент России Владимир Путин, участники спецоперации — герои. Они выполняют тяжелую работу. То отношение, которое к ним есть сейчас, сохранится и в будущем.