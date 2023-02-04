Спецоперация 04 февраля 2023, 23:28 Пушилин заявил о близости к оперативному окружению Артемовска Пушилин: российские военные близки к оперативному окружению Артемовска РИА «Новости»

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что сейчас преждевременно говорить об оперативном окружении Артемовска российскими войсками. Но, по его словам, его достижение уже близко.

«На Артемовском направлении продолжается освобождение окрестностей, преждевременно говорить об оперативном окружении Артемовска, но могу сказать, что оно достаточно близкое. <…> Ребята продвигаются», — сказал он.

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Как отметил Пушилин, сейчас в Артемовске и его окрестностях продолжаются достаточно ожесточенные бои. Также наблюдается улучшение позиций российских военных на Авдеевском и Краснолиманском направлениях, а также под Сватовом и Кременной.

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Украинские военные отступили из северных кварталов Артемовска в ДНР. Согласно данным проекта WarGonzo, эту информацию подтвердили в частной военной компании «Вагнер». Бойцы ЧВК уже находятся в северных кварталах Артемовска. Также они наступают со стороны Соледара.

Ранее российские военные приступили к уничтожению техники солдат ВСУ прямо на улицах Артемовска. В Сети обнародовали кадры, на которых виден сгоревший дотла остов уничтоженного снарядом пикапа украинских военных.