Спецоперация 05 февраля 2023, 16:41 Продвижение российских войск в районе Артемовска признали в ВСУ Боец ВСУ Кожирнов заявил о продвижении российских войск в районе Артемовска РИА «Новости»

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Российские войска продвинулись за четыре месяца на восемь километров и приступили к перекрытию дороги в районе Артемовска, чтобы остановить поставки боеприпасов находящимся в городе ВСУ. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил участник украинского батальона «Адам» Евгений Кожирнов в эфире телеканала «Рада».

По его словам, главная задача российских военных — добиться полного выхода ВСУ из города.

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«За четыре месяца они продвинулись до восьми километров. Их основная задача — перерезать поставки боеприпасов в Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.) и заставить нас выйти из города», — заявил украинский военный.

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Ситуация в Артемовске остается очень сложной. Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в ожесточенную схватку с ВСУ в северных кварталах города. Бизнесмен подчеркнул, что украинские военные никуда не отступают и продолжают биться до последнего.

По данным RT, командование украинских войск еще с конца января начало переброску сил с обороны Артемовска в район Угледара, где ВСУ понесли большие потери. Туда же начали направлять солдат, призванных в рамках мобилизации из четырех областей Украины.