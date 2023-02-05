Мир 05 февраля 2023, 23:22 «Идут ожесточенные бои». Зеленский назвал сложной обстановку в Донбассе Зеленский счел обстановку в Донбассе сложной Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе наблюдается крайне сложная ситуация. Об этом он сказал в своем видеообращении в Telegram-канале.

«Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои», — сказал украинский лидер.

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Ранее участник украинского батальона «Адам» Евгений Кожирнов признал продвижение российских войск в районе Артемовска. Он сообщил, что за четыре месяца бойцы прошли восемь километров. Сейчас российские военнослужащие пытаются перекрыть дорогу в районе города, чтобы отрезать солдат ВСУ от поставок боеприпасов. По словам Кожирнова, российские войска намерены добиться полного выхода ВСУ из Артемовска.

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Как отмечал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в северных кварталах города ожесточенное бои идут буквально за каждую улицу.

Артемовск находится на подконтрольной украинским войскам части Донецкой Народной Республики. Город расположен к северу от Горловки и является важным транспортным узлом для обеспечения ВСУ вооружением и живой силой. В связи с крупными потерями украинские военные начали перебрасывать резервы под Угледар.